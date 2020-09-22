شاهد: أمطار العاصفة بيتا تغمر شوارع تكساس

وصلت العاصفة الاستوائية بيتا إلى سواحل ولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فإن العاصفة وصلت إلى اليابسة على بعد نحو خمسة أميال شمال "بورت أوكونور" في ولاية تكساس، مع رياح بلغت سرعتها 72 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن سرعة رياح هذه العاصفة قد انخفضت نتيجة المسافات الطويلة التي قطعتها لتصل إلى اليابسة خلال أيام.

وبيتا هي العاصفة التاسعة التي تضرب الولايات المتحدة خلال هذا العام، وهذا رقم قياسي منذ العام 1916، بحسب الباحث في مجال الأعاصير فيل كلوتزباتش من جامعة كولورادو.

وقد نفدت الأسماء التقليدية للعواصف من قاموس العاملين في الرصد الجوي، ما اضطرهم إلى استخدام الأبجدية اللاتينية، وهي المرة الثانية منذ العام 1950.

ومن غير المعلوم حتى الآن المناطق التي ستمر فيها هذه العاصفة، وكمية الأمطار التي تحملها معها.

وكانت الأمطار قد هطلت في هيوستن ومناطق أخرى على ساحل تكساس، قبل حتى أن تصل العاصفة إلى اليابسة، وقد أظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار نتيجة كميات الأمطار الغزيرة، حيث غمرت السيارات في الشوارع.