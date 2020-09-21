شاهد: 250 فناناً عالمياً بحفل موسيقي تكريماً لضحايا مرفأ بيروت

نحو مائتين وخمسين فنانا من أنحاء لبنان أقاموا حفلا موسيقيا اليوم الأحد تكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي.

الحفل الذي نظمته إدارة مهرجان بعلبك الدولي وأذاعته "المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل بي سي آي" نقل عبر يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي كبث مباشر عبر صفحة "ريكولكت بيروت"

شارك في الحفل مطربون من جامعة أنطوان وجامعة نوتردام وكذلك جوقة الفيحاء والمبرة بصحبة أوركسترا بيروت التي تضم ثلاثين موسيقياً.

أسفر انفجار المرفأ الشهر الماضي عن مقتل 193 شخصا وإصابة ما لا يقل عن ستة آلاف وخمسمائة آخرين وتدمير الكثير من مباني المدينة.

كان سبب وقوع الانفجار اشتعال مواد كيميائية ظلت متروكة في مخازن المرفأ لسنوات.

الانفجار سبب ضغطاًُ بالغاً على مستشفيات بيروت وألحق أضراراً بالغة بمستشفيين إثنين كان لهما دور حيوي في معالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا.