سخرية من فيديو دعائي للجيش الصيني يحتوي على مشاهد من أفلام هوليوود

قالت تقارير إن فيديو دعائيّ نشره الجيش الصيني وتظهر فيه عمليات قصف جوية، استخدم مقاطع من أفلام هوليوودية شهيرة، مثل "ترانسفورمرز" و"ذي روك".

وفي الفيديو تظهر القاذفة الصينية الشهيرة "شيان إتش-6" (وهي نسخة عن القاذفة السوفياتية توبوليف-16) تهاجم ما بدا كأنه قاعدة جوية أميركية في المحيط الهادئ.

ورغم أن الفيديو تمّت مشاهدته أكثر من خمسة ملايين مرّة بداخل الصين عبر منصة "سينا ويبو" غير أن مستخدمين سخروا من استخدام مقاطع من أفلام أميركية في المونتاج.

قاذفة إتش-6 الاستراتيجية الصينية خلال مناورة بالقرب من تايوان AP/AP

وقال أحد المستخدمين "من الواضح أن الصين لا تملك أي مشاكل بخصوص الملكية الفكرية".

وكانت القوات الجوية الصينية نشرت الفيديو السبت الفائت وتبلغ مدّته دقيقتين ونصف وكتبت بجانبه "نحن حماة المجال الجوي الصيني ولدينا الثقة والقدرة على الدفاع عن سماوات أمّنا الصين".

ولم يعلّق الجيش الصيني على الفيديو غير أن مصدراً مقرباً من الجيش قال لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" -صحيفة ميالة إلى المعارضة ومقرها هونغ كونغ- إن الضباط الصينيين يستعيرون غالباً مشاهد من أفلام أميركية.

ويتزامن نشر الفيديو مع مناورات عسكرية يقوم بها الجيش الصيني قرب تايوان، وذلك رداً على زيارة وزير أميركي الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ منها.