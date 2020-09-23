نائب رئيس المفوضية الأوروبية يدعو إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للدول الأعضاء، للحد من تدفق اللاجئين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بسرعة أكبر، عند إدخال إصلاح على قانون اللجوء الخاص بالتكتل.

وقال مارغاريتيس سكيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية:"في النظام الجديد، ستكون هناك ضوابط جديدة على جميع الحدود، وسيخضع كل الوافدين لعمليات تفتيش صارمة، سواء على المستوى الصحي، أو حتى الشخصي، ما سيسهل عملية إعادة توجيه الأشخاص إلى الإجراءات المناسبة.

وأكدت المفوضية إلى أن الاتحاد يرغب بالمزيد من الاجراءات ذات الكفاءة بخصوص عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.