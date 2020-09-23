وزير خارجية فرنسا يدعو إلى "ضغوط قوية" لإيجاد حل للأزمة في لبنان

دعت فرنسا الأربعاء إلى فرض "ضغوط قوية ومتقاربة" من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة.

وقال وزير خارجية فرنسا جان-ايف لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم".

وأضاف لودريان: "تسعى فرنسا لتحقيق هذه الغاية كما العديد من المشاركين الحاضرين اليوم. على هذه الجهود أن تستمر طالما كان الأمر لازما".

وضم اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلي الدول ومنظمات في هذه المجموعة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) ورئيس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب.

ولم ينجح السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم الوعود التي قطعوها في الأول من الشهر الجاري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسوية الملف خلال 15 يوما.

وتعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول توزيع حقائب وزارية.

والعقبة الرئيسية وضعها حزب الله الشيعي وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ طالبا بوزارة المال وهو طلب رفض من قبل شخصيات معارضة بينهم رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري.

لكن بدل موقفه الثلاثاء واقترح على رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب اختيار شخصية شيعية مستقلة لإيجاد مخرج للأزمة.

ورحبت فرنسا الأربعاء بـ"الإعلان الشجاع" للحريري.

وقال لودريان "تتحمل كافة القوى السياسية هذه المسؤولية" مشددا على أهمية تشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته.

وتابع "في غياب الإصلاحات لن يكون هناك مساعدة مالية دولية. وفي حال طبقت فلن نوفر جهدا لمساعدة لبنان".

وأوضح أن المؤتمر الدولي المقبل لدعم لبنان الذي وعد به ماكرون سينظم "قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر".