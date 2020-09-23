الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف بلوكاشنكو رئيساً "انتخب شرعياً"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "لا يمكنها اعتبار ألكسندر لوكاشنكو رئيساً انتخب شرعياً لبيلاروس"، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "انتخابات 9 آب/اغسطس لم تكن حرة ولا عادلة. النتائج المعلنة زائفة ولا تضفي أي شرعية".

ودعت واشنطن إلى "حوار وطني" يتيح "للشعب التمتّع بحقوقه باختيار مسؤوليه في انتخابات حرة وعادلة تحت رقابة دولية".

وقال البيان إنّ "الإفراج عن الأشخاص المعتقلين بصورة مجحفة ووضع حدّ لقمع المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً، ينبغي أن يمثّلا خطوة أولى نحو حوار وطني جدّي".