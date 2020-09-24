بعد تأخر 4 أشهر.. بريطانيا تطلق تطبيقها لتعقب مصابي كوفيد-19

أطلقت السلطات البريطانية تطبيقا خاصا بتعقب المصابين والحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد في إنجلترا وويلز بعد تأخر دام ما لا يقل عن أربعة أشهر كاملة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إطلاق التطبيق أثناء كلمته التي قال فيها إن البلاد تشهد نقطة تحول في جهودها لمنع موجة ثانية من الجائحة خلال الشتاء المقبل.

وقال في بيان: "مع ارتفاع معدلات الإصابة، يجب أن نستخدم كل أداة في حوزتنا لمنع انتقال العدوى، بما في ذلك أحدث التقنيات".

وكان من المفترض إطلاق التطبيق في شهر مايو – أيار الماضي قبل أن يصطدم المشروع بالعديد من المعوقات التقنية التي حالت دون الانتهاء منه.

واستسلمت بريطانيا للعجز التقني المحلي فلجأت لاستخدام تقنيات خاصة بعملاقي التكنولوجيا الأمريكيين غوغل وأبل.

وعن هذا قال هانكوك: "لقد عملنا على نطاق واسع مع شركات التكنولوجيا والشركاء الدوليين وخبراء الخصوصية والطب - وتعلمنا من التجارب - لتطوير تطبيق آمن وسهل الاستخدام وسيساعد في الحفاظ على بلدنا آمناً".

ويعتمد التطبيق الجديد على تقنية البلوتوث التي ستنبه المستخدمين إذا امضوا 15 دقيقة أو أكثر على بعد مترين أو أقل من مستخدم آخر ثبت إصابته بالفيروس لاحقاً.

كما ستسهل من عملية إمداد المطاعم والحانات ببيانات كل زائر وهو ما أصبح إلزاماً قانونياً في بريطانيا ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة الجائحة

وسجلت بريطانيا 6178 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأربعاء في حصيلة هي الأكبر منذ مايو – أيار الماضي.