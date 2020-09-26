شاهد: أول طائرة تجارية هيدروجينية في العالم تحلق في سماء بريطانيا

في شمال العاصمة البريطانية حلقت في أول رحلة تجارية جوية من نوعها طائرة تعمل بطاقة تنتجها مجموعة من خلايا الهيدروجين.

وتعد الطائرة الجديدة بمستقبل طيران تجاري خال من أي انبعاثات كربونية بشكل كامل.

الرحلة استغرقت 20 دقيقة فقط، أجرتها الطائرة المسماة "بايد ماليبو" في مطار كرينفيلد شمال لندن.

ورغم أن الطائرة ليست الأولى من نوعها في العالم وسبقتها محاولات ناجحة للطيران بطائرات نموذجية تعمل على وقود مستمد من خلايا الهيدروجين، إلا أنها الرحلة التجارية الأولى في العالم.

صممت الطائرة من قبل شركة زيرو آفيا، وبمساعدة من الحكومة البريطانية، في مساع لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الطائرات الصغيرة المستخدمة للنقل الجوي قصيرة المدى، ومناسبة لرحلات من قبيل: لندن - أدنبرة و لوس أنجلوس - سان فرانسيسكو.

الطائرة الهيدروجينية مزودة بستة مقاعد فقط، وتأمل الشركة المصنعة من تمكينها السفر لمسافة 400 كيلومتر في الرحلة الواحدة قبل نهاية العام الحالي.