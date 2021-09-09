شاهد: شركة هيونداي للسيارت تتطلع لتقديم نظام خلايا الوقود من الجيل التالي في عام 2023

تسعى شركة هيونداي إلى تكثيف وتيرة تطوير تكنولوجيا الهيدروجين حيث تخطط لتقديم محركات تعمل بالوقود على جميع سياراتها التجارية اعتبارا من عام 2028.

ووعدت المجموعة الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال الهيدروجين من خلال "نيكسو سوف" باستخدام خلايا وقود الهيدروجين بأسعار السيارات الكهربائية اعتبارا من عام 2030. وأشارت هيونداي إلى أن هدفها هو "الوصول إلى معادلة سعر سيارة تعمل بخلايا الوقود مماثلة لسيارة كهربائية تعمل بالبطارية وينطبق هذا الطموح على كل من مركباتها التجارية.

كما أوضحت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث الإنتاج خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه اعتبارا من عام 2023، سيكون الجيل الثالث من خلايا الوقود الهيدروجيني من هيونداي بنصف السعر، وأقل وأقوى بكثير من سابقاتها.

وأضافت مؤسسة هيونداي أن الجيل التالي من سياراتها سيأتي بإصدارات 100 كيلو واط و200 كيلو واط "مع خفض التكاليف بأكثر من 50 في المائة وإجمالي حجم الحزمة بنسبة 30 في المائة ومضاعفة إنتاج الطاقة".

والهدف حسب مدير المجموعة جونغ إي سون يكمن في جعل مادة الهيدروجين "سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع ويمكن اللجوء إليها في جميع الاستخدامات وفي كل مكان". وأضاف جونغ إي سون: "نحن نهدف إلى المساعدة في تعزيز مجتمع الهيدروجين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040".

كما كشفت المجموعة عن مفهوم سيارة "فيجن أف كاي" الرياضية الهجينة والمجهزة بخلية وقود وبطارية كهربائية، بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوانٍ وبمدى يصل إلى 600 كيلومتر.

وبينما تركز شركات صناعة السيارات على تطوير السيارات الكهربائيةـ التي تعمل بالبطاريات كمصدر للطاقة المتجددة، تدعم هيونداي ومنافستها الأكبر تويوتا الهيدروجين.