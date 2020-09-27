هبت رياح قوية وعواصف بحرية على منطقة ليغوريا الإيطالية، حيث أعلنت حالة الإنذار في المستوى البرتقالي، إذ وصلت سرعة الرياح إلى نحو 140 كيلومترا في الساعة. وشهد البحر اضطرابا شديدا، بعد أن قامت زوبعة بالقرب من جنوة وتسببت في أضرار مادية، وتتجه هذه الرياح غربا نحو الحدود مع فرنسا.