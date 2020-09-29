تقرير: بايدن دفع ضرائب أكثر بـ 4900 مرة مما دفعه ترامب عام 2017

لا يزال الحديث عن مقدار ما دفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرائب، يشغل الرأي العام في الولايات المتحدة، إثر تسريب نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تهربه من دفع ضرائبه طيلة عشر سنوات مقابل أرباح شركاته.

وفي محاولة للمقارنة، نشرت مجلة "نيوزويك" تقريرا عن مقدار ما دفعه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وهو مبلغ يقدر بعشرات أضعاف الضرائب التي دفعها ترامب خلال العامين 2016 – 2017، رغم أن رجل الأعمال المقيم في البيت الأبيض أكثر ثراء من منافسه.

ووفقا لما جاء في الإقرارات الضريبية لبايدن، والتي أعلن عنها في يوليو 2019، فقد دفع نائب الرئيس السابق وزوجته جيل بايدن نحو 1.5 مليون دولار كضرائب في عام 2016، ودفع نحو 3.7 مليون دولار عام 2017.

وبحسب نيويورك تايمز، التي حصلت على إقرارات ترامب الضريبية لنحو عقدين، فإن الأخير دفع 750 دولارا فقط في عامين، ما يعني أن بايدن دفع ضرائب أكثر بألفي ضعف مقارنة مما دفعه ترامب، في العام 2016، وأكثر بـ 4900 مرة في العام الموالي.

وبحسب تقديرات مجلة فوربس فإن صافي قيمة ثروة ترامب تبلغ 2.5 مليار دولار، والتي انخفضت بنحو 600 مليون دولار عن العام الماضي.

وقال ترامب إن ثروته أكثر بكثير، لكنه لم يقدم دليلا على هذا الادعاء.

بينما تقدر قيمة ثروة بايدن وزوجته بنحو 9 ملايين دولار.

ونفى ترامب الذي لطالما رفض التصريح بإقراراته الضريبية، صحة هذه التسريبات، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تراجع دائما حسابته، ووصف هذه الأخبار بالزائفة.

وكان ترامب قد تفاخر في وقت سابق بعدم دفعه الضرائب، كما ألمح في تصريح له يوم الاثنين، بأنه تجنب دفع الضرائب، إلا أن فعله هذا على حد قوله تم بشكل قانوني.

وقال في تغريدة:"لقد دفعت ملايين الدولارات للضرائب، وكان يحق لي كأي شخص آخر الحصول على تخفيضات في المدفوعات".