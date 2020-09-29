شاهد: إدخال مدير حملة ترامب السابق إلى المستشفى بعد تهديده بالانتحار والعثور على 10 أسلحة في منزله

أدخل براد بارسكال، مدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، إلى المستشفى في فلوريدا، بعد أن أبلغت زوجته الشرطة بأنه هدد بالانتحار.

وبحسب وسائل إعلام، فإن براد الذي يتمتع بشخصية قوية، استبدل من مهمته في يوليو الماضي، أي قبل نحو 4 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، حينها كان دونالد ترامب غارقا في نتائج استطلاعات الرأي.

ديانا غرينلو، ضابط الشرطة في فورت لودريرديل أكدت تلقي قسمها مكالمة تفيد بأن رجلا مسلحا يحاول الانتحار، من قبل زوجته.

وتقول الزوجة:"كان مسلحا، لديه أنواع مختلفة من الأسلحة في المنزل، لقد هدد بإيذاء نفسه".

وألمحت الضابطة غرينلو إلى أن براد سلم نفسه لرجال الأمن، فقانون فلوريدا يسمح بالاحتجاز المؤقت لأي شخص يعاني من مرض عقلي.

وبحسب غرينلو فإن زوجته أيضا كانت تعاني من كدمات على ذراعيها وخدها، بسبب ضربها من قبل براد.

وقد تم تخفيض رتبة براد بعد فترة من تجمع انتخابي لترامب في تولسا بأوكلاهوما، بسبب ما قيل عن أن خطاب ترامب كان ضعيفا، إلا أنه بقي عضوا في فريق الحملة.

مدير الاتصالات بحملة ترامب تيم مورتو قال:"براد أحد أفراد عائلتنا، مستعدون لدعمه ولدعم أسرته بكل الطرق الممكنة"، وأضاف:"لقد تمادى الديمقراطيون بهجماتهم الشخصية، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لما فعلوه بهذا الرجل وأسرته".

العنف منزلي وتهديدات بالانتحار

اتصلت زوجة براد بارسكال، كانديس بالشرطةالأحد، وادعت أنه كان يحمل مسدسه في خضم شجار نشب بينهما وهدد بقتلها، وفقا لتقرير شرطة فورت لودرديل نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي مقطع فيديو لكاميرا جسد شرطي نشرته صحيفة "ميامي هيرالد"، يمكن رؤية كنديس باسكال خارج المنزل وهي توضح للشرطة أن زوجها "يتصرف بطريقة مجنونة". وبمجرد خروج براد من منزله عاري الصدر، اتقضت عليه الشرطة وكبلت يديه.

وأفاد أحد ضباط الشرطة كان متواجدا في مكان الحادث أنه شاهد كدمات على ذراعي ووجنة وجبهة كانديس بارسكال البالغة من العمر 41 عامًا. ولدى سؤالها عن ذلك، قالت إن زوجها ضربها مؤخرًا. كما تم العثور على عشرة أسلحة نارية في منزله وفقًا لتقرير الشرطة.