"تجاهل لدورنا في استقرار سوريا".. تركيا تتهم البرلمان الأوروبي بتبني "قرارات مُغرضة"

اتهمت تركيا، الجمعة، البرلمان الأوروبي بـ"التدخل غير المقبول" في شؤونها الداخلية، رافضةً قرارات اعتمدها الخميس دعت أنقرة والجهات الإقليمية الأخرى إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا، سواء عبر عمليات عسكرية أو دعم جماعات مسلحة.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن القرار الأوروبي المتعلّق بـ"الوضع في شمال شرق سوريا" يتجاهل الدور المحوري الذي تلعبه أنقرة في تمكين سوريا من التعافي وتعزيز الاستقرار فيها.

ووصفت الوزارة القرارات بأنها "خاطئة ومغرضة"، داعية البرلمان الأوروبي إلى "بذل مزيد من الجهد لفهم الواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري" بدلاً من اتخاذ مواقف لا تستند إلى حقائق.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أدانوا، الخميس، العنف المرتكب ضد المدنيين في شمال شرق سوريا، وحثّوا الجهات الإقليمية ــ بما فيها تركيا ــ على احترام وقف إطلاق النار وعدم دعم أي فصائل مسلحة.

ردّ تركي على الاتهامات

وردّت أنقرة كذلك على قرار آخر للبرلمان الأوروبي تضمّن اتهامات بتنفيذ "عمليات طرد موجّهة" ضد مسيحيين وصحفيين أجانب. واعتبرت الخارجية التركية هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مشددةً على أنها "لا تمت للواقع بصلة".

وأكد البيان أن "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية السارية داخل تركيا"، معتبراً أن مثل هذه القرارات "تتعارض مع روح الجهود الرامية لتطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وطالبت الخارجية التركية البرلمان الأوروبي باتخاذ "خطوات بناءة" لدعم العلاقات الثنائية، بدلاً من أن "يكون أداة للمساعي المناهضة لتركيا". وجاء في البيان: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى التصرّف بمسؤولية وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية".

التصويت الأوروبي "غير جاد"

في سياق ذي صلة، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، الخميس، إن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق محادثات انضمام أنقرة إلى التكتل يُعد "انتهاكاً للقيم الأوروبية الأساسية".

وأضاف أن تركيا "لا تأخذ هذا التصويت على محمل الجد".

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت لصالح إجراء غير ملزم يدعو إلى تعليق رمزي للمفاوضات التي بدأت قبل 11 عاماً، وذلك رداً على ما وصفه بـ"الرد غير المتناسب" من أنقرة على محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

وانتقد جليك لهجة البرلمان الأوروبي تجاه تركيا، قائلاً إن المؤسسة الأوروبية "تفقد صلتها بالواقع فيما يتعلق ببلادنا"، ودعاها إلى "مراقبة لهجتها عند الحديث عن الرئيس رجب طيب إردوغان.

تحولات ميدانية في شمال سوريا

وعلى الأرض، أنهت السلطات السورية الانتقالية ــ المدعومة من تركياــ عملياتها العسكرية في شمال سوريا، بعد التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبموجب هذا الاتفاق، تم دمج القوات الكردية ضمن الجيش السوري، ما وضع حداً للتوترات العسكرية في المنطقة وأدى إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مساحات واسعة في شمال وشمال شرق البلاد.

وكان لهذه الخطوة تداعيات مباشرة على طموحات الأكراد المتعلقة بالحكم الذاتي.