بالفيديو.. مظاهرات وإحراق للعلم الأمريكي في سالونيك اليونانية احتجاجا على زيارة بومبيو

في مظاهرتين منفصلتين ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تجمع أكثر من 1500 شخص في سالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان للتعبير عن رفضهم للزيارة.

وتجمع المتظاهرون وسط المدينة وأحرقوا علم الولايات المتحدة خارج القنصلية الأمريكية حيث كانت شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب.

ودعت إلى الاحتجاجات جماعات يسارية والحزب الشيوعي.

وبدأ بومبيو جولة إقليمية، تمتد على مدار خمسة أيام، في مدينة سالونيك شمال اليونان بعد أيام فقط من إعلان اليونان وتركيا التزامهما باستئناف حوار دبلوماسي حول الأزمة في شرق المتوسط والتي أذكت مخاوف من صراع عسكري.

وقالت الولايات المتحدة واليونان في بيان مشترك، بعد اجتماع بومبيو مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن واشنطن وأثينا "كررتا التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهما، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".

وستشمل جولة بومبيو الإقليمية أيضًا إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وغادر بومبيو في وقت لاحق الاثنين إلى جزيرة كريت حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويزور قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا.

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زار بومبيو أثينا ووقع اتفاقية تعاون دفاعي مع اليونان نصت على زيادة النشاط المشترك بين البلدين إضافة إلى حلف شمال الأطلسي في ثلاثة مواقع في اليونان، والعمل على البنية التحتية والتحسينات الأخرى في خليج سودا.