تحدى المئات من النساء الأمطار الغزيرة ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد للمشاركة في عرض أزياء فريد من نوعه في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى عكس القوام الرشيق المعهود لعارضات الأزياء، شاركت في العرض المسمى "إيجابية الجسد" نساء ذوات أشكال وأوزان مختلفة للتوعية بالاستمتاع بجمال النساء أيا كان مظهرهن.
وقالت جورجيا ستين، وهي إحدى منظمات العرض: "الهدف من عرض الأزياء هذا هو أن يتمكن الجميع من التعرف على أنفسهم، وأن يقبل الجميع أنفسهم كما هم. إنها لفتة طيبة تجاه النفس والآخرين، مهما كان العمر، ومهما كان نوع الجسم، ومهما كانت الإعاقة ، وأيا كان المرض".
وتسعى حركة "إيجابية الجسد" إلى تشجيع النساء على عدم الخجل من أوزانهن التي قد تعتبر "غير مثالية" طبقاً لمعايير صناعات الموضة والأزياء التجارية العالمية.
No Comment المزيد من
شاهد: عرض أزياء في باريس يكسر الصورة النمطية للموضة
شاهد: أُبعدوا من المدن فأصبحت الغابات لهم ملاذا.. يوميات المهاجرين في البوسنة
شاهد: توقيف عشرات الأشخاص خلال مظاهرة جديدة للمعارضة في بيلاروس
شاهد: احتجاجات في المكسيك في الذكرى 6 لاختفاء عشرات الطلبة والسلطات تعتقل عسكريين
شاهد: "يوم بلا سيارات" في شوارع باريس
شاهد: نصب 50 ألف علم إسباني في مدريد تكريما لضحايا كوفيد-19
شاهد: هبوب رياح قوية على ساحل ليغوريا الإيطالي
شاهد: التساقطات الأولى للثلوج هذا الموسم في مقاطعة فاليه السويسرية
شاهد: زوبعة تدمر أسطح منازل في منطقة توسكان الإيطالية
شاهد: استعراض للمهارات والألعاب المثيرة في مهرجان موسكو السنوي للدراجات النارية
شاهد: سفينة "آلان كردي" ترسو في سردينيا بعد موافقة السلطات الإيطالية
شاهد: تدشين دمية عملاقة وسط مدريد تكريماً للطواقم الطبية
شاهد: في العاصمة الألمانية .. احتجاجات ضد التغير المناخي
شاهد: من وسط الجليد في القطب الشمالي.. ناشطة بريطانية تطلق صرخة ضد التغير المناخي
شاهد: غريتا تونبرغ تقود وقفة احتجاجية عالمية ضد التغير المناخي
شاهد: لمكافحة كورونا.. روبوتات لمساعدة المسافرين في محطة قطار في طوكيو
شاهد: تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني في وارسو وهو يرفع بيديه نيزكا
شاهد: ديسم باندا عملاق يخضع لفحص طبي في حديقة حيوانات في واشنطن
مجلس الشيوخ الأرجنتيني يصوت لعزل قضاة معنيين بقضايا فساد ضد كيرشنر
شاهد: بطاريق أفريقية تنزل الماء للمرة الأولى في حديقة حيوان روسية