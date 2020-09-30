فيلم "بورات 2" على "أمازون برايم" قريباً

اشترت منصة "أمازون برايم" للفيديو على الطلب تتمة لفيلم "بورات" الكوميدي الذي حقق نجاحا كبيرا ولعب بطولته الفكاهي البريطاني ساشا بارون كوهين، على أن تبثه المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بحسب وكالة فرانس برس.

إيرادات فائقة للفيلم

وحقق الفيلم الساخر الذي عُرض في 2006، وعنوانه الكامل "بورات: كلتشرل ليرنينغز أوف أميركا فور مايك بينيفيت غلوريوس نايشن أوف كازاخستان"، نجاحا كبيرا مع إيرادات فاقت 260 مليون دولار. كما رُشح للفوز بجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو.

ويجمع هذا العمل الكوميدي بين الفكاهة والسخرية من المجتمع الأمريكي. أدى ساشا بارون كوهين دور صحفي كازاخستاني غريب الأطوار معجب بالولايات المتحدة ويرغب في تصوير وثائقي عن البلد.

وقد صُوّرت تتمة "بورات" هذا الصيف مع فريق مصغر فور تخفيف القيود المتصلة بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، على ما أعلن موقع "ديدلاين" المتخصص.

وبعد "بورات"، احترف ساشا بارون كوهين إجراء مقالب بأشخاص عاديين أو مشاهير من خلال تأدية شخصيات مختلفة، من مغني الراب المزعوم "علي جي" مرورا بالمذيع النمساوي المثلي برونو.

وفي 2018، طبّق هذه الفكرة في برنامج تلفزيوني بعنوان "هو إيز أميركا" أثار فضيحة خصوصا لوضعه شخصيات سياسية مختلفة في مواقف محرجة.