فيديو: بايدن ساخرا من ترامب متى؟ إن شاء الله" تلقى ردود فعل واسعة من قبل مغردين

عرفت المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، الثلاثاء، تبادل الطرفين لشتائم و إهانات من قبيل "مهرج وجرو وغبي".

غير أن هناك عبارة لجو بايدن لفتت انتباه المسلمين والعرب بعد استخدام جو بادين لكملة واسعة الانتشار وهي "إن شاء الله".

وخلال طرح المذيع لسؤال مباشر لترامب كم دفعت من ضرائب بين عامي 2016 و 2017.

أجاب ترامب "ملايين دولارات...ملايين الدولارات..." ورد المذيع "ملايين الدولارات ليس 750 دولار؟"

ليقول ترامب "ملايين الدولات وسوف ترى ذلك سوف ترى" - في كشف الضرائب - ليقاطعه بايدن "متى ؟ إن شاء الله؟" في إشارة إلى أنه لن يقوم بذلك إطلاقا.

ويلجأ الكثير إلى استخدام عبارة إن شاء الله حينما يتحدثون عن أمور ليسوا متأكدين فعلا إذا ما كانوا سيقومون بها.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقطع الفيديو لبايدن حين ذكر "إن شاء لله" مرفقة بردود أفعال متباينة

وذكر حساب أحمد مقلد "ان شاء الله اصبحت للأسف جملة تقال عند التعهد بعدم الالتزام في المستقبل...".

في حين كتب حساب ياسر أبو هلالة "بايدن يسخر من ترامب بسبب مماطلته في كشف إقراراته الضريبية".

فيما قال مغرد آخر "بايدن...شكله يعرف أن كلمة ان شاء الله يعني عندنا صارت يوم يجي العيد".

بايدن يستدل بحديث نبوي

وتذكر هذه الحادثة بأخرى مشابهة استدل فيها ترامب بحديث للنبي محمد خلال توجيه كلمة إلى مسلمي وعرب أمريكا ولقيت ردود فعل واسعة.

خطب بايدن ودّ الناخبين المسلمين عبر الإنترنت في شهر يوليو الماضي حين استهل كلمته بالحديث قائلا الرسول محمد في حديثه "من رأى منكم مُنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه..".