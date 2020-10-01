شاهد.. تقشير وطحن القهوة بطريقة عمرها قرابة القرن

تعد مطحنة أنتونغ، الواقعة في بلدة تايبينغ من أقدم مطاحن القهوة في ماليزيا، وتستخدم نفس أساليب انتاج القهوة منذ حوالي تسعة عقود.

ويقول ثيان بون تشونج، رئيس المصنع الصغير والذي ورث مطحنة القهوة من أجداده أنه: "فخور بالإرث ويريد للأجيال الشابة أن تقدر الطرق القديمة لصنع القهوة."

عمل جد ثيان واثنان آخران على بناء المطحنة عام 1933 وهي عبارة عن مبنى خشبي صغير بسقف من الزنك. وتحتوي المطحنة على أدوات بدائية، يعود تاريخها لبدء عمل المطحنة بالرغم من استبدال محركاتها، وتظهر لقطات الفيديو مقاطع لتحميص البن وأخرى لإزالة قشر حبوب القهوة وخلطها بالسكر.