مسؤول أذري: على أرمينيا "إنهاء احتلالها" لقره باغ لتجنب التصعيد

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أذري قوله إنه على أرمينا "إنهاء احتلالها" لمرتفعات قره باغ لتجنب التصعيد.

ويأتي الإعلان بعد وقت بسيط من إعلان يريفان أن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الأذري استهدفت مدينة ستيباناكرت، الأكبر بداخل الإقليم المتنازع عليه، ما أدى إلى إصابة "عدّة" أشخاص بجروح.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع في يريفان أرتسرون هوفهانيسيان على فيسبوك "هناك العديد من الجرحى في صفوف سكان (المدينة)، تضررت البنية التحتية المدنية"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

واحتدم القتال بين المقاتلين الأرمن والجيش الأذري على جبهة ناغورني قره باغ اليوم الجمعة فيما تزايد السخط تجاه تركيا المتهمة بأنها "تجاوزت الخط الأحمر" بإرسال "جهاديين" لدعم أذربيجان.

واستمرت المعارك خلال الليل فيما ادعى كل جانب بأنه ألحق خسائر كبيرة بالطرف الآخر. وفي ستيباناكيرت عاصمة ناغورني قره باغ، اضطر السكان للاحتماء خوفاً من القصف.