توقعات بالإعلان عن آيفون 12 هذا الشهر.. ما الجديد فيه؟

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن جهاز آيفون 12 خلال أكتوبر الجاري، بعد أن أخّر تفشي فيروس كورونا الإعلان الذي كان من المفترض أن يتم في سبتمبر الماضي.

ومن أهم الميزات في الجهاز الجديد، هو اعتماده على شبكة الجيل الخامس، ما قد يزيد من أسهم الشركة، وبحسب بلومبرغ فإن شركة آبل طلبت من الموردين، تزوديها بنحو 75 مليون جهاز آيفون 12، ما يعني أن الشركة لا تتوقع أن تؤثر التبعات الاقتصادية للجائحة على الطلب على أجهزتها الجديدة، خاصة وأن المستخدمين سيسعون لتطوير أجهزتهم لتتماشى مع شبكة الجيل الخامس.

وقد ذكرت دراسة تحليلية نشرت في نوفمبر 2019، أن آبل ستسعى لتحسين أجهزتها لتنافس شركتي سامسونغ وهواوي في قيادة سوق الأجهزة التي تعمل بشبكة الجيل الخامس، خاصة وأن هاتين الشركتين سبق وسوقتا أجهزة تدعم الشبكة الجديدة.

ويتوقع أيضا أن تطرأ تغيرات جوهرية في أجهزة الجيل الجديد للشركة، كتوفير أحجام مختلفة، وتغيير التصميم، والكاميرا ثلاثية الأبعاد، كتلك الموجودة في أجهزة آيبود برو.