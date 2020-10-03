بريكست: جونسون وفون دير لاين يتفقان على "العمل بجهد" للتوصل إلى اتفاق

توافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع رئيس أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم، السبت، على "العمل بجهد" من أجل التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية ما بعد بريكست.

وفي بيان صادر عن "10 شارع داونينغ" (مقر الحكومة البريطانية) والمفوضية الأوروبية، أعطى كل من جونسون وفون دير لاين التوجيهات للمفاوضين البريطانيين والأوروبيين بالعمل جاهداً من أجل تجاوز الاختلافات في وجهات النظر.

ووافق مجلس العموم البريطاني الأسبوع الفائت على مشروع قانون مثير للجدل يتيح لحكومة جونسون أن تتراجع جزئياً عن اتفاق بريكست، الأمر الذي أغضب الجانب الأوروبي.

وعلى أثر ذلك أطلقت المفوضية الأوروبية آلية لمعاقبة الجار البريطاني، حيث ترى بروكسل في التصويت على القانون خرقاً قانونياً واضحاً لاتفاق بريكست الذي تطلّب التوصل إليه عدّة سنوات.