جونسون بشأن مفاوضات البريكست: "يمكن للمملكة المتحدة العيش بشكل جيد بدون اتفاق"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن المملكة المتحدة يمكن أن "تعيش بشكل جيد للغاية" بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق حول البريكست، حيث تشهد المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تعثرا كبيرا قبل نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير- كانون الثاني الماضي، لكنها تستمر في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر- كانون الأول المقبل في إطار مرحلة انتقالية اتفق عليها الطرفان.

وفي حالة عدم وجود اتفاقية تجارية بحلول نهاية العام، لن يتم تطبيق سوى قواعد منظمة التجارة العالمية ورسومها الجمركية المرتفعة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية مل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة محتملة على الاقتصاد البريطاني الذي يمر بأزمة بسبب فيروس كورونا.

وقال بوريس جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "لا أريد بشكل خاص أن ينتهي بنا الأمر بعلاقة مثل العلاقة مع أستراليا أو على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، لكن إذا استمر الانسداد فيمكننا التعايش مع ذلك بشكل جيد للغاية". واضاف جونسون "اعتقد اننا نستطيع الازدهار بقوة في ظل هذه الظروف".

وتأتي تصريحات جونسون غداة اتفاق الزعيم المحافظ مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تكثيف المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق الطلاق والتي لا تزال في انسداد مع نهاية الجلسة التاسعة للمناقشات هذا الأسبوع وعلى الرغم من ضيق الوقت.

من جهته حدد بوريس جونسون بالفعل تاريخ القمة الأوروبية المقبلة التي من المقرر أن تنعقد في الـ 15 أكتوبر- تشرين الأول، كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق وتنفيذه بحلول نهاية العام الجاري، فيما حدد الأوروبيون نهاية المهلة في نهاية الشهر.

ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني يرى أنه من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى حل وسط، لكنه شدد على أنه لا تزال هناك "مشاكل مختلفة يتعين حلها". وحذر من تدخل الاتحاد الأوروبي في القوانين الداخلية للمملكة بقوله "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أننا جادون تمامًا بشأن الحاجة إلى السيطرة على قوانيننا وأنظمتنا الخاصة"، مشدداً بشكل خاص على سيادة مناطق الصيد البريطانية، وهي نقطة الخلاف المتكررة في المفاوضات.

وعلى ضوء هذه الخلافات، لا يزال توقيت استئناف المحادثات غير واضح، حيث أشار المفاوض البريطاني ديفيد فروست على تويتر السبت إلى أنها ستنطلق "في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".