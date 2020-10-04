موسكو تبدي "قلقها" من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب النزاع في قره باغ

أبدت روسيا الأحد "قلقها من ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين" في المعارك الدائرة بين القوات الانفصالية الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والجيش الأذري لليوم الثامن على التوالي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرغي لافروف اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الارميني زهراب مناتساكانيان مكررا دعوته "إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت".

ولا تزال حصيلة العارك جزئية إذ لم تعلن باكو عن خسائرها العسكرية. وسجل حتى الآن مقتل 245 شخصاً، بين 209 مسلحين انفصاليين و14 مدنياً من قره باغ و 22 مدنياً أذربيجانياً. ويؤكد كل جانب أنه قتل من الطرف الآخر ما يزيد عن ألفي مقاتل.

ويثير احتمال وقوع حرب مفتوحة بين البلدين الواقعين في جنوب القوقاز الذين كانا سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي، مخاوف من زعزعة الاستقرار بشكل أوسع في ظل تنافس قوى متعددة في المنطقة، منها روسيا، الحكم الإقليمي التقليدي وتركيا، حليفة أذربيجان وإيران والغرب.