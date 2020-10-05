الجيش الإسرائيلي يعلن عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق مساء الإثنين من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، باتجاه إسرائيل من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

ودوّت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل المحاذي لقطاع غزة، لتنبيه السكان من الصاروخ الذي لم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني إطلاقه.

وأورد الجيش الإسرائيلي في حسابه على تويتر باللغة العربية "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ويعود آخر صاروخ أطلق من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية إلى 15 أيلول/سبتمبر بالتزامن مع التوقيع في البيت الأبيض على اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الخاضع لحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية".

وتدير حماس القطاع الفقير منذ العام 2007، وكثفت في آب/أغسطس عمليات إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردّت بشن ضربات جوية على مواقع للحركة.

لكن الطرفين توصلا مطلع أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بوساطة قطرية، ينص على وقف الأعمال العدائية وإعادة تفعيل الهدنة الهشة التي تم التوصّل إليها قبل نحو عام ونصف عام بوساطة أممية ومصرية.