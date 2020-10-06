شاهد.. نقل مساعدات بالمروحيات إلى القرى الفرنسية المنكوبة بسبب الفيضانات

نحو 10 أطنان من المساعدات نقلت إلى منطقة الوديان الفرنسية في فيسوبيا وتينيه بعد أن تعرضت لدمار بسبب الفيضانات.

وقال ميشيل توركو، مدير الخدمات اللوجستية في مدينة نيس كوت آزور:"هذه التبرعات من المتاجر والأفراد، ومن بلدية نيس أيضا، نقدمها للبلديات المنكوبة وساكنيها".

وتم تقديم ملابس ومياه شرب وأغذية أطفال وأدوية على متن نحو 12 شاحنة إلى المدن المتضررة في جبال الألب، بينما نقلت المساعدات إلى بلدة فيناسون بواسطة المروحيات بسبب سوء الأحوال فيها.

وقد بلغت الأضرار جراء الفيضانات في قرى الألب بنحو مليار يورو، ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المنطقة خلال الأسبوع الجاري.