شاهد: كاهن كاثوليكي يبارك الحيوانات الأليفة في الفلبين في مناسبة دينية سنوية

بارك رجل دين مسيحي الحيوانات الأليفة التي اصطحبها مُلاكها في سيارات في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، وذلك بمناسبة حلول عيد القديس فرنسيس الأسيزي، الذي يعتبر شفيع الحيوانات لدى الطائفة الكاثوليكية.

ويبلغ عدد سكان الفلبين 92 مليوناً بحسب إحصائيات رسمية تعود لعام 2009، وأكثريتهم الساحقة من المسيحيين.

ونظّم الحدثُ هذه السنة بطريقة مختلفة، حيث اتبعت معايير تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، وعبر الناس راكبين سياراتهم أمام الكاهن الذي بارك الحيوانات بالمياه المقدسة.

والرابع من تشرين الأول/أكتوبر هو أيضاً اليوم العالمي للحيوان.

وسجّلت الفلبين أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 في جنوب غرب آسيا، حيث أعلنت السلطات الصحية الأحد عن 3190 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 322.497 إصابة.

أما عدد الوفيات فبلغ في الأرخبيل 5776 وفية.