الكشف عن الموعد المرجح لعرض "آيفون 12"

أعلنت "آبل" الثلاثاء أنها ستقيم نشاطاً تسويقياً جديداً في 13 تشرين الأول/أكتوبر، يتوقع الخبراء أن تعلن خلالها إطلاق هاتف ذكي جديد من نوع "آيفون" متوافق مع تقنية الجيل الخامس.

وسيُنقل النشاط بالكامل عبر الإنترنت في بث حيّ ومباشر من مقر "آبل" في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا.

وكعادتها، لم تعطِ "آبل" سوى القليل من المعلومات عن هذا النشاط، ولكن من المحتمل أن تكشف خلاله النقاب عن هاتفها الجديد "آيفون 12" الذي قد تتوافر منه أكثر من نسخة، بينها النسخة التقليدية العادية وتلك المخصصة للمحترفين.

وسيكون هذا الجهاز أول هاتف ذكي من "آبل" يتوافق مع شبكات الجيل الخامس التي تتميز بسرعة اتصال فائقة بالإنترنت.

وتوقع الخبير دان آيفس من شركة "ودبوس سيكيوريتيز" أن تباع من الهاتف الجديد ما بين 75 مليون و80 مليوناً.

وكانت "آبل" عرضت في أيلول/سبتمبر الفائت النماذج الجديدة لساعتها "و"آبل ووتش" ولجهازها اللوحي "آي باد" إضافة إلى اشتراكها الجديد "و"آبل وان". فيما رجح عدد من الخبراء وقتها أن الشركة لم تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد بسبب تأخير في الإنتاج يعود إلى جائحة كوفيد-19.

كما سجلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضاً بنسبة 16 في المئة في الفصل الثاني من 2020، بحسب مكتب "آي دي سي" للدراسات الذي لاحظ أن مجموعة "هواوي" الصينية تمتلك حالياً الحصة الأكبر من السوق، متقدمة على "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"آبل".