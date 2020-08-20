"زد تي إيه أكسون 20" أول هاتف متصل بالجيل الخامس ومزود بكاميرا تحت الشاشة

ينتظر عشاق جديد الهواتف الذكية إطلاق هاتف "زد تي أيه أكسون 20" بفارغ الصبر، والذي يعتبر أول هاتف ذكي من الجيل الخامس مزود بكاميرا تحت الشاشة.

وسيتم إطلاق هذا الهاتف الذي سيصنع الحدث في الفاتح من سبتمبر-أيلول المقبل في الصين.

وسيمثل هاتف "زد تي إيه أكسون 20"، الذي سيتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم، علامة فارقة أخرى في استكشاف شركة "زد تي إيه" للهاتف الذكي ذي الشاشة الكاملة حيث سيزوّد المستهلكين بتجارب مستخدم غير مسبوقة بشكل مستمر، حيث تلتزم "زد تي إيه" بتسريع تطوير التقنيات المبتكرة.

وسيتم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، دون الحاجة إلى أي نتوء أو ثقب دائري صغير، ويزيد التصميم من مساحة شاشة الهاتف الذكي، التي عادة ما تتضمن مساحة صغيرة سوداء في الجزء العلوي تحتوي على الكاميرا.

وتوفر تقنية الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة تقديم شاشة كاملة وخالية من أي ثقوب للمستخدم خاصة وأن عدداً كبيراً من المستخدمين يقضون وقتاً طويلاً في متابعة محتويات الفيديوهات. وأشارت بعض التقارير إلى أن الهاتف الجديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 يحتوي على شاشة "أوليد" ويتمتع بدقة عالية جداً.

وتلتزم "زد تي إيه" بتسريع تطوير التقنيات المبتكرة حيث حققت اختراقات عديدة في مجال شاشات الهواتف الذكية، بما في ذلك إطلاق أول شاشة حساسة للضغط في العالم، وأول هاتف ذكي بشاشة ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة في العالم، فضلاً عن أول هاتف ذكي بشاشة مزدوجة قابلة للطي في العالم.