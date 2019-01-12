أبل تواجه انخفاض مبيعاتها بثلاثة إصدارات آي فون جديدة في 2019

على الرغم من الانخفاض المفاجئ لإيرادات أبل خلال الربع المالي المنصرم إلا أن الشركة العملاقة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية تسعى لمواجهة أزمتها بثلاثة إصدارات جديدة لهواتف آي فون خلال العام الجاري.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر لم تسمها إن أبل ستصدر ثلاثة هواتف آيفون جديدة أولها سيكون امتداداً لنجاح آيفون إكس آر مزوداً بمميزات جديدة للكاميرا المصاحبة له.

أفخر الإصدارات الثلاثة سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بينما سيحظى الإصداران الآخران بكاميرتين خلفيتين، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن تستمر أبل في استخدام شاشات LCD لإصداراتها الجديدة نظراً لصعوبة تعديل خط الإنتاج بعد عام واحد من تشغيله على أن تعود للاعتماد على شاشات OLED المستخدمة سابقاً في موديلات آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس بدءاً من العام القادم.

تسريبات حول الشكل المتوقع لإصدارات آيفون الجديدة

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وأصدرت أبل الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ إطلاق آي فون عام 2007، تحذيراً بشأن توقعات إيراداتها خلال الربع المالي المنتهي في 29 ديسمبر-كانون الأول مع توقعات وصولها إلى 84 مليار دولار بعكس التقديرات الأصلية بتحقيق إيرادات ربعية تتراوح بين 89 و93 مليار دولار.

وعزى الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك انخفاض الإيرادات إلى الانخفاض الملحوظ في مبيعات آيفون في السوق الصينية في ظل الركود والشك اللذين يمر بهما الاقتصاد الصيني إثر توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأدت التوقعات السلبية لانخفاض حاد في قيمة سهم أبل بنسبة 8.9% وهو ما نتج عنه انخفاض أسهم العديد من الشركات الموردة لرقاقات وقطع تصنيع الهواتف بشكل مماثل.