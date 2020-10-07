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ألمانيا

التحقيق مع الاتحاد الألماني في قضية تهرب ضريبي

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بقلم:  يورونيوز
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الشرطة الألمانية تفتش مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت.
الشرطة الألمانية تفتش مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت.   -   حقوق النشر  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أعلن مدعي عام فرانكفورت أن السلطات القضائية فتشت الأربعاء مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل "المسؤولين الحاليين والسابقين" في إطار التحقيق في قضية تهرب ضريبي.

وقال المدعي العام في بيان صحفي أن ستة مسؤولين حاليين أو سابقين في الاتحاد قيد التحقيق بتهمة "التهرب الضريبي في قضايا خطيرة" من دون أن يذكر أسماء.

وأوضح البيان أن المشتبه بهم "تعمدوا عدم الإبلاغ عن المداخيل من الاعلانات الخارجية للمباريات الدولية للمنتخب الوطني في كرة القدم في عامي 2014 و2015" حتى يتمكن الاتحاد من تجنب دفع ما يقرب من 4,7 ملايين يورو (5,5 مليون دولار) من الضرائب.

وشارك أكثر من 200 محقق في عملية البحث، التي استهدفت أيضا العديد من المنازل الخاصة.

وأكد فريتز كيلر الذي تولى رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم العام الماضي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين أن اتحاده "سيتعاون بشكل كامل" و"يرحّب بدعم الدولة في التحقيقات".

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