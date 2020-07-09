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الولايات المتحدة الأمريكية

تسجيل جديد يكشف أن جورج فلويد ردد بأنه لا يستطيع التنفس أكثر من 20 مرة قبل وفاته

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
نصب تذكاري لجورج فلويد في مينيابوليس.
نصب تذكاري لجورج فلويد في مينيابوليس.   -   حقوق النشر  Leila Navidi/ 2020 Leila Navidi/Star Tribune
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أظهرت أدلة جديدة أن جورج فلويد قال إنه لا يستطيع التنفس أكثر من 20 مرة وردد أسماء أطفاله وأمه مستنجدا بهم وقال إن الشرطة "سيقتلونه"، قبل وفاته في مينيابوليس.

وتوفي جورج فلويد الأميركي الأسود البالغ من العمر 46 عاما، أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس في 25 أيار/مايو. وأظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسته الشرطة على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

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Warning: This is beyond disturbing, even harder to watch than the first video. “Get off of his neck! He’s not moving!” “You’re going to let him kill that man in front of you?” Tou Thao stood guard as Derek Chauvin MURDERED George Floyd ... while witnesses of the execution tried to stand up for JUSTICE, tried to save George’s life! The protest of those bystanders, who refused to just stand by and let it happen, has reverberated around the world — fueling our protest against injustice and police brutality!! 8 minutes 46 seconds. The four ex-officers MUST be convicted of MURDER for this hideous atrocity! They MUST all be held accountable!! #icantbreathe #georgefloyd #justiceforgeorgefloyd

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وكشفت التسجيلات الخاصة بالشرطة التي قدمها توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة.

عندما ألقت الشرطة القبض عليه، توسلهم فلويد أولا ألا يضعوه في سيارة الشرطة وأخبرهم أنه يعاني من خوف من الأماكن المغلقة ومن حال جسدية سيئة.

وبينما كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد إنه لا يستطيع التنفس وأنه "سيموت هنا". ولاحقا ووفقا للتسجيل قال "أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. سأموت".

وردد فلويد طوال فترة توقيفه، "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة. ويمكن سماع الشرطة وهم يطلبون منه "الاسترخاء" ويخبرونه بأنه كان "يبلي حسنا".

وفي لحظات معنية عندما أصر فلويد على أنهم سيقتلونه صاح الشرطي ديريك شوفين "توقف عن الكلام توقف عن الصراخ، يتطلب الأمر الكثير من الأكسجين للتحدث".

وكانت كلمات فلويد الأخيرة: "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".

وقد تم توقيف الشرطيين الذين تورطوا في مقتل جورج فلويد في اليوم التالي لوفاته.

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