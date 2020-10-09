طبيب ترامب: الرئيس يجب أن يكون قادراً على استئناف "أنشطته العامة" بدءا من السبت

أعلن طبيب البيت الأبيض الخميس أن دونالد ترامب يجب أن يكون قادرا على استئناف "أنشطته العامة" اعتبارا من السبت، قائلا إن الرئيس الأميركي استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد كوفيد-19. وصرح شون كونلي طبيب ترامب في بيان "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس.

وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من السبت.

وأمضى ترامب ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. وتابع كونلي أن الرئيس "استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج"، مشيرا إلى أنه منذ خروجه من المستشفى "ظلت فحوصه الطبية مستقرة ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدّم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا من شأنه أن "ينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه".

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.