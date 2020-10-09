شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومحتجين خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل الجديد في إندونيسيا

اشتبك محتجون مع الشرطة في جاكرتا حيث نظم آلاف الطلاب والعمال الغاضبين مظاهرات في أنحاء إندونيسيا الخميس احتجاجا على قانون العمل الجديد الذي سيهضم حقوق العمال ويضر بالبيئة بحسب المتظاهرين.

ومن المتوقع أن يؤدي قانون خلق فرص العمل الذي أقره البرلمان الإثنين إلى تغيير نظام العمل وإدارة الموارد الطبيعية في إندونيسيا بشكل كبير. وقد عدل القانون الجديد 79 مادة في إطار جهود إدارة الرئيس جوكو ويدودو لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

ويقول المتظاهرون إن القانون سيضر بالعمال من خلال خفض تعويضات إنهاء الخدمة وإزالة القيود المفروضة على العمل اليدوي للعمال الأجانب وزيادة استخدام الاعانة بمصادر خارجية وتحويل الأجور الشهرية إلى أجور بالساعة.