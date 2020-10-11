السلطات تعلن السيطرة على الحرائق في سوريا ولبنان

أكدت السلطات السورية واللبنانية الأحد أنه تمّت السيطرة على الحرائق التي اجتاحت أجزاء من البلدين في الأيام الأخيرة.

وفي سوريا، اندلعت حرائق أججها ارتفاع درجات الحرارة الجمعة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، بحسب وزارة الصحة.

واضطرت عدّة عائلات على الفرار من المناطق السكنية القريبة من مواقع اشتعال الحرائق، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

والأحد، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قوله إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالي تسيطر على جميع الحرائق في المحافظة مع بقاء بقع دخانية يتم التعامل معها من قبل فرق الإطفاء المختلفة التي لا تزال تعمل على تبريد مواقع الحرائق".

وأوردت "سانا" أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق في طرطوس بينما نجحت فرق الإطفاء في إخماد حريق كان يشتعل في غابة في قرية "قرب علي" في ريف حمص الغربي بالكامل.

وأفاد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن الجهود جارية للتقليل من أضرار الحرائق ودعم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وأما في لبنان، فتمّت كذلك السيطرة على أكثر من مئة حريق اندلع في غابات منذ الخميس، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني. ولم تكشف سلطات أي البلدين بعد عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الحرائق.

وأما في إسرائيل، فأفاد جهاز الإطفاء أنه تمت ليل الجمعة السبت السيطرة على الحرائق التي أججتها موجة الحر.

وأفاد جهاز الإطفاء الإسرائيلي في بيان السبت أنه "بعد أكثر من 30 ساعة من مكافحتها، تمكّنا من السيطرة على الحرائق الرئيسية... (لكن) علينا أن نبقى في حالة تأهب".