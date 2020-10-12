الأمريكيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد

فاز الأميركييان بول ميلغروم وروبرت ويلسون الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات".

وتعرف الجائزة تقنيا باسم، جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل. ومنذ إحداثها سنة 1969، تم منح الجائزة 51 مرة ، وتعتبر اليوم إحدى جوائز نوبل.

وكانت جائزة العام الماضي منحت إلى باحثين اثنين من معهد مساشوستس للتكنولوجيا، وباحث ثالث من جامعة هارفارد، لقاء أبحاثهم الرائدة في الجهود المبذولة لأجل مكافحة الفقر العالمي.

عدد قليل من الاقتصاديين كانوا يتوقعون في الخريف الماضي أن العالم سيصل إلى طريق مسدود، عندما أغلقت الحكومات حدودها وفرضت الإغلاق وإجراءات أخرى لوقف انتشار الوباء، ما أدى إلى انخفاض حاد للنشاط التجاري في أنحاء العالم.

وتقدر قيمة الجائزة بأكثر من واحد مليون دولار نقدا وميدالية ذهبية. وكانت لجنة نوبل منحت جائزة نوبل للطب يوم الإثنين، لقاء اكتشاف "فيروس التهاب الكبد سي".

ويوم الثلاثاء منحت جائزة الفيزياء لقاء اختراقات في فهم الثقوب السوداء في الكون، ومنحت جائزة الكيمياء يوم الأربعاء لقاء إيجاد أداة قوية لتعديل الجينات.

أما جائزة نوبل للآداب فمنحت يوم الخميس للشاعرة الأمريكية لويز غلوك، فيما آلت جائزة نوبل للسلام إلى برنامج الغذاء العالمي، تقديرا لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.