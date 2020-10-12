وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على رئيس بيلاروس

أفاد مصدران دبلوماسيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الاثنين في لوكسمبورغ على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده.

وقال المصدران إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو".

وفي تطورات الأحداث في البلد، فقد أوقفت الشرطة البيلاروسية الأحد عشرات المتظاهرين في مينسك مع بدء تظاهرة أسبوعية جديدة احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، المتهم بتزوير نتيجة الانتخابات.

ووفقاً لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية أوقِف 39 شخصاً. وانطلقت التظاهرة الأسبوعية وضمت عشرة آلاف شخص على الأقل بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وكان لوكاشنكو التقى السبت لساعات معارضين مسجونين لدى اجهزة الاستخبارات، في إطار مناقشة التعديلات الدستورية التي ينوي تطبيقها، وفق مكتب الرئاسة.