ترامب: ضعوا "هؤلاء الحيوانات" في السجن فوراً

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين هجوماً عنيفاً على متظاهرين في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون (شمال غرب) أسقطوا ليل الأحد تمثالين لسلفيه أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، واصفاً إياهم بـ"الحيوانات" ومطالباً بسجنهم.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر تعليقاً على الاضطرابات التي شهدتها بورتلاند ليل الأحد، "ضعوا "هؤلاء الحيوانات" في السجن حالاً. اليسار الراديكالي لا يعرف إلا استغلال الحمقى الأغبياء عبر "قيادتهم". هذا هو بايدن! القانون والنظام!".

ويحكم مدينة بورتلاند كما ولاية أوريغون خصوم ترامب الديمقراطيون.

وكان نحو 300 شخص، بحسب الشرطة، تجمّعوا في وسط بورتلاند الأحد عشية "يوم كولومبوس"، الذي يحيي فيه الأميركيون ذكرى اكتشاف كريستوف كولومبوس العالم الجديد.

غير أنّ ولايات ومدناً عديدة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة غيّرت تسمية هذا العيد إلى "يوم الشعوب الأصلية"، وذلك بسبب الاتهامات المتزايدة لكولومبوس بأنه الرجل الذي أرسى دعائم عصر الاستعمار والعنف العنصريين في القارة الأميركية.

وليل الأحد بدأ المتظاهرون، الذين ارتدوا بغالبيتهم ملابس سوداء واعتمروا خوذات وكانوا ملثّمين، بإسقاط تمثال لروزفلت (1858-1919) مستخدمين في ذلك سيارة، قبل أن يسقطوا تمثال لينكولن (1809-1865).

ورمى المتظاهرون طلاء على كلا التمثالين، كما تعرّضت جمعية بورتلاند التاريخية الواقعة على مقربة من المكان لعمليات تخريب.

والإثنين قال رئيس شرطة بورتلاند تشاك لوفيل إنّ "هذه المجموعة كانت تعتزم ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة وإشاعة الفوضى"، مشيراً إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من أفرادها. وأضاف أنّ "أفراداً مسلّحين" شاركوا في التظاهرة التي وصفها منظّموها بأنّها "يوم غضب".

بدوره شجب تيد ويلر رئيس بلدية بورتلاند هذه الأعمال التخريبية "القذرة"، معتبراً أنّها "تتعارض مع قيم هذه المدينة".

وسبق لمتظاهرين في بورتلاند أن أسقطوا تمثالي رئيسين سابقين آخرين. ويعود أحد هذين التمثالين لتوماس جيفرسون الذي امتلك أكثر من 600 عبد على مدار حياته، والثاني لجورج واشنطن الذي كان يمتلك عبيداً أيضاً.