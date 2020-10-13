تركيا تندد بدعوات الإتحاد الأوروبي "المتغطرسة" لأنقرة للانسحاب من سوريا

نددت تركيا الثلاثاء بما وصفتها دعوات الاتحاد الأوروبي "المتغطرسة" لأنقرة للانسحاب من سوريا، متهمة التكتل بالكيل بمكيالين.

ورد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على نظيرته السويدية آن ليند التي كررت موقف الاتحاد الأوروبي وحضت تركيا على الانسحاب من سوريا.

واعتبر أن "استخدام كلمة (تحض) غير صحيح في الدبلوماسية وينمّ عن غطرسة" ووجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي في أنقرة وإلى جانبه ليند.

وقال "تحاولون تعليم تركيا القانون الدولي وحقوق الإنسان...لكنكم تكيلون بمكيالين".

وشنت تركيا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تُصنفهم أنقرة على لوائح "الإرهاب".

وتقول تركيا إنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض منذ 1984 تمردا ضد الدولة.

وقال تشاوش أوغلو إن انسحابا لتركيا من شمال سوريا سيعني دعم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون مجموعة إرهابية.

وقال متسائلا: "هل تطلبون من تركيا الانسحاب من إدلب؟ لا، لإنه في هذه الحالة سيتدفق اللاجئون على أوروبا".

وتنشر تركيا أيضا قوات في نقاط عسكرية عدة أقامتها في في إدلب بشمال غرب سوريا، في اطار اتفاق مع روسيا حليفة النظام السوري.