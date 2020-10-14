شاهد: آلاف المؤمنين يحجون إلى كنيسة القديسة فاطيما بالبرتغال

قام الآلاف بالحجّ إلى كنيسة القديسة فاطيما في البرتغال وسط تدابير وقائية مشددة بسبب الإجراءات التي وضعتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمّ إشعال الشموع وسط ساحة الكنيسة حيث أدى المؤمنون ترانيم وصلوا أمام تمثال القديسة وطلبوا من الرب أن يرفع عنهم بلاء وباء كورونا الذي يشهده العالم بأسره. ومن باحة الكنسية استمع المؤمنو إلى الأجراس وهي تُقرع وتابعوا الصلاة مع احترام التباعد الاجتماعي. وإضافة إلى البرتغاليين، فقد حضر الاحتفالات أشخاص من فرنسا، اسبانيا ودول أخرى.