الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ أولى خطوات إطلاق الدوري النسائي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة أندية الدوري المحلي لتكوين فرق نسائية للمشاركة في دوري السيدات الموسم المقبل، وذلك من "أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها".

وأضاف الاتحاد الأربعاء أن هذه الخطوة تأتي "تزامناً مع قرار الاتحاد الإفريقي بإطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضي 2021/2020 ما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري والإفريقي وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية في مسابقات الرجال".

وأعلن الاتحاد أيضاً تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت إشراف سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة إدارة الاتحاد وأحمد رمضان مديراً فنياً.

قالت عبد الحق المشرفة على الكرة النسائية، إن رمضان "له باع طويل في الكرة النسائية بالدوري الأمريكي ويعمل من خلال دراسة وعلم بالإضافة إلى أن أعضاء الجهاز الفني لهم ايضا خبرات جيدة في كرة القدم النسائية".

فيما أضاف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد أن "الكرة النسائية بدأت تنتشر في مصر وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس والجامعات".

وتطرق رمضان إلى أن "أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدى اللاعبات".