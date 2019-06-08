مونديال السيدات 2019: سيدات فرنسا يفزن على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة

انطلقت يوم أمس الجمعة 7 يونيو/حزيران بطولة العالم لكرة القدم للسيدات للعام 2019 في العاصمة الفرنسية باريس على ملعب بارك دي برانس، ومن المقرر أن تنتهي بتاريخ 7 يوليو/تموز.

وحضر مباراة الافتتاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الفيفا انفانتينو، وكانت البداية بين منتخب فرنسا ومنتخب كوريا الجنوبية.

وكانت بداية موفقة للفريق الفرنسي الذي فاز بالمباراة بعد أن اكتسح نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4_ 0 .

في الدقيقة التاسعة سجلت أوجيني لو سوميه الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3_0، لتسجل أماندين هنري الهدف الأخير في الشوط الثاني وقبل خمس دقائق فقط من إطلاق صافرة النهاية.

واحتفل الجمهور الفرنسي والحشود التي تتوافدت إلى المكان بالفوز في بارك الأمراء في العاصمة باريس.

ويشارك 24 منتخبا في مونديال السيدات للعام 2019، بنسخته الثامنة. وتقام المباريات في 9 مدن فرنسية.

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