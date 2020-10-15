إسرائيل تسمح برحلات الطيران المغادرة

رفعت الحكومة الإسرائيلية الخميس، القيود المفروضة على السفر إلى الخارج في خطوة أولى نحو التخفيف من إجراءات الإغلاق الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان "سيتم إلغاء قانون الطوارئ الذي يقيد دخول المطار لمن لم يستوفوا المعايير المحددة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر".

وكانت إسرائيل قد فرضت في 25 أيلول/سبتمبر المنصرم إغلاقا تاما، تم تمديده للأسبوع المقبل.

وشمل الإغلاق حظرا للطيران، ولم يسمح بالسفر إلا لمن أثبت شراء تذكرة الطيران قبل 25 أيلول/سبتمبر.

ويسمح للإسرائيليين والأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة بالسفر إلى إسرائيل، وعلى المسافرين الذين يصلون من دول مصنفة "حمراء" الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، حوالي 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 2000 وفاة.

ويشهد معدل الزيادة اليومية لأعداد الإصابات تراجعا ملحوظا، إذ تم الأربعاء تسجيل 2000 إصابة، مقارنة بأكثر من 7500 إصابة في اليوم الذي تم فيه حظر الطيران.

وشمل الإغلاق الثاني منذ بدء الجائحة، إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق، وسمح فقط بالصلاة في الخارج بحضور 20 شخصًا كحد أقصى. وتم فرض قيود صارمة على المظاهرات.

وسمح بالتحرك مسافة 1000 متر عن المنزل، وحُظرت زيارات أفراد الأسرة من غير المقيمين في المنزل نفسه. وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المكلف ملف فيروس كورونا في وقت لاحق الخميس لمناقشة مزيد من التسهيلات المحتملة.