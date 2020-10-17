شاهد: سيارة ألمانية تخفض وقت فحص فيروس كورونا إلى 40 دقيقة مع النتيجة

استعرض باحثون في معهد فراونهوفر لعلم الأحياء الجزيئية والإيكولوجيا التطبيقية، في مدينة دريسدن الألمانية، سيارتهم الجديدة المخصصة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وأشار المعهد إلى أن هذه السيارة المختبر ستساهم في تخفيف الضغط على الاختبارات، في النقاط الساخنة، وأن نتائج هذه الفحوص ستكون متاحة بسرعة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

الدكتور غيرد جيبلينغر، قال:"عندما يأتي أي شخص لإجراء مسحة، سيحصل على رمز خاص، ليحصل من خلاله على نتيجته إلكترونيا، ما يعني أن العملية من بدايتها وحتى إعلان النتيجة ستتم في ذات الموقع".

وبحسب المعهد فقد طور العلماء إجراء جديدا من المفترض أن يقلص من الوقت المخصص لإنهاء الفحص وتسليم النتيجة من 4 ساعات إلى 40 دقيقة، وأن نحو 100 شخص يمكنهم إجراء الاختبار كل ساعة.