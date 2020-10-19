واشنطن تتهم رسميا 6 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات سيبيرانية عبر العالم

كشفت وزارة العدل الأميركية الإثنين أن الولايات المتحدة وجهت اتهاما الى ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت خصوصا شبكة الكهرباء في اوكرانيا والانتخابات في فرنسا العام 2017 والالعاب الاولمبية العام 2018.

وقال جون ديمرز مسؤول الأمن القومي في وزارة العدل في مؤتمر صحافي إن العناصر الستة "متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هي الأكثر تدميرا وتسببا باضطرابات (بين هجمات) تنسب الى مجموعة واحدة".