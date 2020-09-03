حساب رئيس وزراء الهند على تويتر يتعرض للقرصنة والمنصة تحقق

تعرّض حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر للقرصنة، كما أكد التطبيق موضحا أنه "يحقق" في عملية الاختراق هذه.

فقد تم نشر تغريدات من حساب رئيس الحكومة لطلب تبرعات خيرية بالعملات المشفرة، لكن جرى سحب تلك الرسائل منذ اكتشاف الأمر.

وقال ناطق باسم تويتر "نحن على دراية بهذا الأمر واتخذنا خطوات لحماية الحساب المخترق. نحن نحقق بنشاط في هذه القضية".

وأشار التطبيق إلى أنه على حد علمه، ليس هناك أي حساب آخر تعرض للقرصنة.

في تموز/يوليو، تعرضت حسابات عشرات الشخصيات على تويتر، بمن فيهم بيل غيتس و إيلون ماسك وباراك أوباما للاختراق.

وأرسل القراصنة من هذه الحسابات رسائل خادعة دعوا فيها المتابعين إلى إرسال عملات "بتكوين" افتراضية والحصول في المقابل على ضعف المبلغ.

وأوضحت المنصة الاجتماعية أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة "استعمال أدوات متوافرة فقط لفرق الدعم الداخلي" في الشركة.

وقال تويتر إنه لم يتمكن من إثبات وجود صلة بين اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي والحسابات التي تعرضت للقرصنة في منتصف تموز/يوليو.

وأعاد مغردون نشر لقطات شاشة "سكرين شوت" تظهر التغريدة التي نشرها القراصنة قبل أن تحذف، والتي جاء فيها طلب بالتبرع إلى رئيس الوزراء عن طريق العملة المشفرة بتكوين.