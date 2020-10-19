الصين: العثور على عناصر نشطة لفيروس كورونا على أسطح الأطعمة المثلجة

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض إنه عثر على عناصر نشطة لفيروس كورونا المستجد على الأسطح الخارجية لأغلفة الأطعمة المثلجة في مدينة كينغداو الساحلية في إقليم شاندونغ.

وأضاف المركز أن الأطعمة المثلّجة، التي لم يحدد منشأها، قد تكون مصدراً لانتشار عدوى الإصابة بالفيروس.

وكانت الصين قد حذرت سابقاً من انتشار الإصابة بالفيروس عبر الأطعمة المثلجة ما أدى إلى حظرها استيراد بعض الأطعمة البحرية القادمة من إندونيسيا والدواجن التي تصدرها البرازيل إلى الصين.

وشهدت مدينة كينغداو تسجيل العشرات من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الشهر الجاري، معظمها حالات ظهرت بمستشفى لعلاج المصابين الوافدين إلى الصين من الخارج.

ولا يؤيد خبراء منظمة الصحة العالمية فرضية انتقال الفيروس عبر الأطعمة المغلفة.