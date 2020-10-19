أكثر من 40 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين، وفقًا لمصادر رسمية. وأُعلن عن أكثر من 2,5 مليون إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، في أعلى عدد يُسجّل خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء.

تم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في جميع أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً: الولايات المتحدة مع 8,154,935 إصابة و219674 وفاة والهند بـ 7,550,273 إصابة و114610 وفاة والبرازيل بـ 5,235,344 إصابة و153,905 وفاة.

ويمكن تفسير جزئياً ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بزيادة عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها في بعض الدول. ورغم ذلك، لا يزال جزء كبير من الحالات الأقلّ خطورة أو التي لا تُظهر عوارض، غير مكتشفة على الأرجح.الهند 7,550,273، والبرازيل 5,235,344.