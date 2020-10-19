دوري أبطال أوروبا: المواجهة تتجدد بين رونالدو وميسي وطموح سولسكاير يصطدم بمجموعة صعبة

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران من جديد الثلاثاء مع الجولة الأولى من دور المجموعات. في ما يلي اضاءة على بعض العناوين العريضة للمسابقة في نسختها الجديدة.

رونالدو وميسي وجها لوجه من جديد

يُعدّ البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعبين في جيلهما دون منازع مع فوزهما سويا بـ 11 كرة ذهبية، عدا عن كونهما صاحبي المركزين الأولين في لائحة هدافي المسابقة القارية عبر التاريخ.

وسيجدد اللاعبان لقاءهما للمرة الأولى منذ انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني ليوفنتوس الإيطالي عام 2018، بعدما أوقعت القرعة فريقه مع برشلونة الإسباني ضمن المجموعة السابعة.

ويتواجد رونالدو حاليا في حجر صحي في منزله بتورينو بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده الأسبوع الماضي في إطار المشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة الثانية في الـ 28 من الشهر الجاري، في حين تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو في الثامن من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويطمح رونالدو البالغ من العمر 35 عاما لإعادة اللقب القاري لخزائن يوفنتوس بعد غياب طال لربع قرن من الزمن وللفوز به للمرة السادسة على الصعيد الشخصي، في حين يسعى ميسي صاحب الـ 33 عاما لخطف لقبه الخامس علما أن الفريق الكاتالوني لم يحرزه منذ 2015.

ويتوقع أن يكون مشوارهما نحو الدور الثاني سهلا، إذ تضم المجموعة دينامو كييف الأوكراني وفرنتسفاروش المجري.

سولسكاير أمام مهمة صعبة

يعود مانشستر يونايتد الإنجليزي للمشاركة في دوري الأبطال بعدما غاب عن النسخة الأخيرة، حيث يصطدم بمجموعة صعبة قوامها إليه باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني وباشاك شهير التركي.

وستكون المباراة الأولى ضد الفريق الباريسي بمثابة إعادة للقائهما في الدور ثمن النهائي لنسخة 2018-2019، التي حسمها حينها فريق النرويجي أولي غونار سولسكاير لصالحه.

وقلب يونايتد تأخره ذهابا على أرضه في أولد ترافورد صفر-2 إلى فوز في اللحظات الأخيرة في حديقة الأمراء بـ 3-1 بركلة جزاء مثيرة للجدل سجلها ماركوس راشفود ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويظهر مانشستر يونايتد بمستويات متفاوتة، في البطولة المحلية بعد فوزين وخسارتين بينهما واحدة مذلة أمام توتنهام في أولد ترافورد 1-6 على يد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولا تبدو مهمة سولسكاير سهلة سواءًا على الصعيد المحلي لكثرة المنافسين الطامحين بخلافة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، أو قاريا لوقوعه في مجموعة صعبة، مع سان جيرمان وصيف النسخة الماضية في المسابقة الأوروبية ولايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي وبطل تركيا.

الأنظار تتجه نحو هالاند

كان الشاب النرويجي إرلينغ هالاند ظاهرة بوروسيا دورتموند الألماني الموسم الماضي ونجمها قبيل تعليق النشاط الكروي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتألق قبل ذلك عندما كان لا يزال في صفوف ريد بول سالزبورغ النمسوي.

واكتسب هالاند شهرته بعد تسجيل ثمانية أهداف في دور المجموعات للفريق النمسوي قبل انتقاله إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية، ونجح بقيادته للفوز على سان جيرمان بـ 2-1 بعد تسجيله الثنائية في ذهاب ثمن النهائي، لكن الفريق الفرنسي رد على أرضه بهدفين نظيفين في مباراة العودة. وفي المجمل سجل هالاند خلال الموسم الماضي 44 هدفا وكل ذلك قبل بلوغ عامه العشرين في تموز/يوليو المنصرم.

ويعول دورتموند على هدافه الشاب للحصول على أحد المقعدين المؤهلين إلى الأدوار الاقصائية عن المجموعة السادسة التي تضم أيضا بروج البلجيكي ولاتسيو الإيطالي وزينيت الروسي.

أتالانتا الحصان الأسود

يأمل أتالانتا الإيطالي تكرار انجاز الموسم الماضي في المسابقة الأوروبية التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه عند بلوغه الدور ربع النهائي وخروجه على يد الوصيف باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة، بعدما حافظ على تقدمه بـ 1 لصفر حتى الدقيقة 90، لكن رجال الألماني توماس توخيل سجلوا هدفين قاتلين في الدقيقتين الـ 90 و93.

وسيكون على جان بييرو غاسبيريني مدرب الفريق الإيطالي تجاوز بطلين سابقين للمسابقة فيما لو أراد التأهل إلى الدور التالي، إذ تضم مجموعته الرابعة ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي وميدتيلاند الدنماركي.

وتعرض أتالانتا السبت لخسارة كبيرة أمام مضيفه نابولي بـ 1-4 أقصته عن صدارة ترتيب الدوري المحلي، علما أنها الأولى له في الموسم الجديد بعد ثلاثة انتصارات كبيرة سجل فيها 13 هدفا.

ويواصل أتالانتا ما تميز به في الموسم الماضي بتسجيل أهداف كثيرة في كل مبارياته، بعدما أنهى موسم "سيري أ" المنصرم بـ 98 هدفا.

واستعاد أتالانتا خدمات الهداف السلوفيني يوسيب إيليتشيتش بعد غياب استمر لنحو ثلاثة اشهر لأسباب شخصية، لكن صاحب الـ 21 هدفاً خلال الموسم الماضي في كل المسابقات بينها خمسة في دوري الأبطال لم يقدم خلال مباراته الأولى ضد نابولي الأداء المطلوب.

الوافدون الجدد

تشارك أربعة أندية للمرة الأولى في دور المجموعات هي رين الفرنسي، وميدتيلاند وكراسنودار الروسي وباشاك شهير.

ويُعدّ رين أكثر الفرق الجديدة التي يرجح أن تقدم نتائج طيبة في المسابقة، وهو يحتل المركز الثالث راهنا في الدوري المحلي. كما يضم في صفوفه النجم اليافع ادواردو كامافينغا (17 عاما) الذي أصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي منذ 106 أعوام، وأصغر مسجل للديوك.