نزلة برد أم ماذا؟ ميلانيا ترامب تلغي مشاركتها في تجمع انتخابي بسبب إصابتها بنوبة سعال حادّ

ألغت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب الثلاثاء رحلة إلى ولاية بنسلفانيا بصحبة زوجها الرئيس دونالد ترامب بسبب "السعال المستمر".

وكان من المقرر أن تظهر ميلانيا بجانب زوجها بعد أكثر من عام على غيابها عن تجمعات الحملة التى تعمل من أجل إعادة انتخابه.

وأُعلنت إصابة ميلانيا وزوجها بكوفيد-19 في الأول من أكتوبر - تشرين الأول قبل أن تعلن ميلانيا أن اختباراً آخر في منتصف الشهر أظهر سلبية إصابتها بالفيروس.

وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، في بيان: "تستمر السيدة ترامب في الشعور بالتحسن كل يوم بعد التعافي من كوفيد-19، لكن مع السعال المستمر، ومن أجل الاحتياط، لن تسافر اليوم".

وأشارت ميلانيا سابقاً إلى أنها عانت من آلام في العضلات وسعال وصداع وتعب شديد" أثناء إصابتها بالفيروس.