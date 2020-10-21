نقاشات داخل البرلمان الأوروبي بشأن استخدام اسم "البرغر النباتي"

تدور نقاشات داخل البرلمان الأوروبي بشأن تسميات اللحوم النباتية التي يتم تسويقها في مطاعم الوجبات السريعة. حيث أصبحت سلسلة "ماكدونالدز" تقدم البرغر النباتي "بيغ فيغان".

أصل النقاش يكمن إذن في استخدام كلمة برغر، فهل تنطلي التسمية إذن على المنتجات من مصادر نباتية على اعتبار أن الشائع أنها ارتبطت ذهنيا لدى العامة بأنها تدل على البرغر الذي يحتوي مواد حيوانية؟

النقاشات أثارها بعض المنتجين للثروات الحيوانية ممن رفضوا تسمية البرغر النباتي على سبيل المثال وطالبوا بضرورة إيجاد أسماء أخرى بديلة حتى لا يقع المستهلكون في دائرة الالتباس.

شرائح اللحم النباتية لها طعم مثل طعم اللحم، تعطيك شعورا وكأنك تمضغ شرائح لحم، ولكنها تتكون بشكل كلي من النباتات، أما المواد المكونة فهي في غالبيتها عبارة عن بدائل نباتية للحوم مثل الفول والصويا والقمح والبازلاء والترمس.

وفي حديث ليورونيوز، قال بيكا بيسونين هو الأمين العام للمزارعين الأوروبيين" "لننظر إلى القيمة الغذائية، عليك التفريق بين المنتجات، واللحوم لها قيمة غذائية مختلفة عن البدائل الأخرى. في الواقع، إنها منتجات معالجة للغاية مقابل منتج طبيعي نسبيًا مثل اللحوم ".

يستخدم العديد من المستهلكين بدائل اللحوم المصنوعة من التوفو وسيتان والقرن وغلوتين القمح وما شابه ذلك. وشهدت النقانق النباتية والنقانق ازدهارًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة.

مثلا، برغر نباتي ( Veggie burger)‏ برغر الخضروات هو فطيرة برغر لا تحتوي على اللحوم. قد تكون هذه الفطيرة مصنوعة من مكونات مثل الفول، وخصوصا فول الصويا والتوفو، والمكسرات، والحبوب والبذور أو الفطريات مثل الفطر أو مايكروبروتين

وتعتقد ياسمين دي بو ، نائب رئيس شركة ProVeg الدولية أن اسم برغر أو نقانق إنما يرتبط بأساس تاريخي بالمنتج، وهو مميز له في الوقت نفسه، مضيفة: " المقترحات المقدمة ترمي إلى تجنب الالتباس في استخدام أسماء المنتج من قبل المستهلكين" وأوضحت في السياق ذاته أن "اسم برغر مثلا من الأسماء التي"استعملت لتبقى ودخلت القواميس، وتم استخدامها لعقود من الزمن واعتاد الناس عليها فلماذا نغيرالأسماء؟"

بدائل اللحوم هي المواد الغذائية المصنوعة من مواد غير اللحوم، وأحياناً دون وجود أي منتجات حيوانية فيها كمنتجات الألبان. تتمتع الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي بصلاحية تحديد أسماء المنتجات الغذائية بنفسها لتجنب أي لبس لدى المستهلكين.